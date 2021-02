Czwartek 25 lutego 2021 Sunless Sea, Rage 2 i Absolute Drift za darmo na Epic Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 W tym tygodniu Epic Games oddał w nasze ręce dwie gry. Pierwsza z nich to niewielka produkcja o nazwie Absolute Drift. Jak już pewnie się domyśliliście jej kwintesencją jest pokonywanie zmyślonych tras w taki sposób by jak najdłużej zachować kontrolowany poślizg, za którego wykonywanie jesteśmy punktowani. Im trudniejsza i dłuższa ewolucja (bliżej przeszkody), tym więcej ich zdobywamy. Dość nietypowa jest szata graficzna, którą utrzymano w iście spartańskiej stylistyce. Ilość kolorów i obiektów jest tu mono ograniczona, a kamera zamiast podążać za samochodem pokazuje mapę w rzucie izometrycznym.



Drugim tytułem oferowanym przez Epica jest Rage 2, czyli popularny looter-shooter zaprojektowany i wykonany przez Avalanche Studios. Fabularnie gra przenosi nas do post apokaliptycznego świata znanego z pierwszej odsłony cyklu ukazując wydarzenia dziejące się w 30 lat po zakończeniu historii przedstawionej w Rage. Gra łączy w sobie mechanikę RPG z otwartym światem i skupia się przede wszystkim na ulepszaniu ekwipunku oraz strzelaniu do adwersarzy.



Obie pozycje można przypisać do konta do godziny 17:00. Potem ich miejsce zajmie Sunless Sea. Jest to mieszanka gry z gatunku roguelike, przygodówki i strategii czasu rzeczywistego z elementami RPG. Mechanika opiera się na podróżowaniu łodzią po nieznanych i nieprzyjaznych wodach, pełnych potworów i dziwnych, steampunkowych budowli, a także rozwiązywaniu kolejnych misji fabularnych i rozwijaniu relacji z załogantami. Z uwagi na pewne zabiegi fabularne w grze zawarto też szczyptę survivalu. Musimy na przykład nieustannie kontrolować poziom tlenu jakim dysponuje nasza załoga oraz ilość pożywienia.



Wszystkie opisywane produkcje przypiszecie do swojego konta TUTAJ.













K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.