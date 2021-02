Poniedziałek 22 lutego 2021 RX 6700XT będzie występować w dwóch wariantach

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:44 W marcu do sprzedaży mają trafić nowe Radeony 6700XT dedykowane średniej półce cenowej. Karty te będą wyposażone w GPU Navi 22XT z 40 blokami CU i 2560 procesorami strumieniowymi, oraz 12GB pamięci RAM typu GDDR6 o przepustowości 16Gb/s z interfejsem 192-bit. Pod względem wydajności mają być o około 20-25% mocniejsze od modelu 5700XT, którego zastąpią i ponoć będą występować w dwóch wariantach różniących się od siebie limitem energetycznym. Mocniejsze ASIC A mają mieć TGP (Total Graphics Power) na poziomie 230W, a w przypadku ASIC B będzie to 189W. Współczynnik ten jest wskazówką dla projektantów mówiącą o tym, jaką ilość energii ma konsumować w pełni obciążony układ GPU karty graficznej.



Im jest on niższy tym wydajność będzie mniejsza. Biorąc to pod uwagę należy sobie zadać pytanie która wersja będzie mocniejsza o te 20-25% od RX 5700XT. Zakładam, że ASIC A. I mam tylko nadzieję, że AMD w przeciwieństwie do Nvidii będzie lepiej komunikować z jakim dokładnie chipem mamy do czynienia w konkretnym modelu. W przeciwnym razie sporo osób może się niemiło rozczarować.







