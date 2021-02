iPad Pro - czy warto?

Pamiętasz drogi czytelniku początki lat 2000 i rozwijające się technologie mobilne? Wtedy była moda na miniaturyzacje urządzeń – wszystko było mini – telefony mieściły się w dłoni i generalnie świat był chyba technologicznie mniejszy. Od kilku lat obserwujemy trend Maxi – czyli teraz mamy urządzenia przenośne ze sporymi wyświetlaczami – nikogo nie dziwi już teraz 6 calowy czy nawet większy telefon. Ludzie inaczej korzystają z tych urządzeń –telefony i tablety zamieniono w przenośne centrum rozrywki. Wiele osób oprócz pracy traktuje telefony i tablety jako nośniki filmów/ streamingu muzyki i mediów. Czy w gąszczu urządzeń znajdziemy miejsce dla produktu od firmy Apple?



Coś o firmie No właśnie – wielu z nas kojarzy Iogo „nadgryzione jabłko" z firmą, która produkuje Macbooki, komputery, iPhony i iPady. Część z nas słysząc Apple widzi w głowie duże wydatki – czy to prawda i czy warto zaprzyjaźnić się z gigantem z Cupertino? Bierzemy na warsztat dzisiaj iPad Pro – profesjonalny tablet. Pierwsze wrażenia Otwieramy pudełko z naszym iPadem i rzeczywiście – na pewno jest ładny. Pierwsze wrażenie – extra duży ekran – bardzo wąskie krawędzie. Spójna i pewna bryła – tablet dobrze i pewnie leży w ręku – 11 cali, ale nie przytłacza wielkością (dostępne są też większe przekątne ekranu w tym modelu). Na odwrocie tabletu znajdziemy zaawansowany aparat z dwoma soczewkami – szerokokątny i ultraszerokokątny. Tak – tabletem tym zrobimy naprawdę przyjemne jakościowo zdjęcia. 3 aparaty – odpowiednio 12, 10 i 7 megapikseli z przodu – przydatne do zdjęć selfie lub video rozmów ze znajomymi – tu doskonale sprawdzi się dedykowany dla urządzeń Apple program FaceTime. Nie ma tu grama przesady ze wbudowany FaceTime to najlepszy program do konferencji w warunkach domowych. Super jakość – zresztą dla wielu to jeden z głównych powodów zakupu urządzeń Apple – program ten jest dedykowany tylko dla urządzeń tej firmy i pozwala na komunikacje z innymi użytkownikami Apple. System IOS na iPad Pro A co z systemem IOS?? Tak – przeskakując z Windowsa – jest na początku trudno. Nie jestem fanbojem marki (fanboj – potoczna i spolszczona nazwa bojownika danej marki – dla nich liczy się tylko Apple a po drugiej stronie Android czy też Windows) ale na pewno jest to system bardziej przyjazny użytkownikowi jak inne. Nie obrażając nikogo ani niczego – jest taki amerykański! Zwyczajnie nie da się nic popsuć w inny sposób jak mechaniczny. A jak już się przyzwyczaisz to gwarantuje Ci ze następne urządzenie jakie kupisz będzie Apple. Dla mnie zwykłego polskiego leniucha – super fajna jest integracja systemu i urządzeń Apple – posiadając iPhone/tablet/Macbook – wprowadzasz tylko do jednego urządzenia nowe hasło do sieci Wi-Fi. Wszystko jest połączone – wykonując zdjęcie tabletem mam je na wszystkich urządzeniach automatycznie i tak – można powiedzieć ze w androidzie też można wszystko połączyć w chmurze… Tu nie musisz wykupywać dodatkowych programów czy wirtualnego miejsca. Reasumując – jeśli szukasz niezawodnego urządzenia biznesowego plus mobilnej rozrywki - filmy na 11 calach i na tym ekranie naprawdę świetnie się ogląda - iPad Pro ma moją pełną rekomendacje. Tak więc – JESTEM NA TAK.