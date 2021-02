Poniedziałek 22 lutego 2021 Instinct MI200 będzie pierwszym akceleratorem AMD z budową MCM

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:22 (1) Do sieci trafiły nowe przecieki dotyczące przeznaczonej na rynek serwerowy karty Instinct MI200, której debiut ma nastąpić jeszcze w tym roku. Ma to być pierwszy akcelerator bazujący na architekturze AMD CDNA2 i zbudowany z kilku połączonych ze sobą chipów, komunikujących się za pomocą interfejsu Infinity Fabric lub jego pochodnej. Realizacja idei MCM (Multi-Chip-Module) w GPU ma wyglądać podobnie jak w przypadku procesorów z rodziny Ryzen, choć dokładnej specyfikacji niestety nie znamy. Spekuluje się tylko, że taka karta składałaby się z dwóch oddzielnych układów umieszczonych na tej samej płytce krzemowej, ale trudno to w jaki sposób potwierdzić.



VideoCardZ twierdzi, że GPU w MI200 będzie rozwinięciem układu GFX900 (Vega) i podobnie jak on zaoferuje wsparcie dla przetwarzania 64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych (FP64). Nowy akcelerator miałby trafić na rynek w postaci modułów FIO (Factory Installation Option) dodawanych do gotowych serwerów bazujących na procesorach z rodziny Trento. Będą to jednostki EPYC Milan, ale oferujące dodatkowe opcje – nie wiadomo jakie konkretnie.







