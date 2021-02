Poniedziałek 22 lutego 2021 GeForce RTX3060 pokonuje w AoS RTX 2060 i RTX 2070

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:23 (1) W bazie danych benchmarku Ashes of the Singularity pojawił się wynik nowej karty od Nvidii, czyli GeForce RTX 3060 w trybie Crazy 1080p. Kartę przetestowano dwukrotnie. Za pierwszym razem uzyskała ona wynik 6600pkt (67,8FPS), a w drugim 6800pkt (69,8FPS). Biorąc pod uwagę, że w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z identyczną platformą testową, opartą o procesor Intel Core i7-8700K, możemy założyć, że w pierwszym przypadku karta pracowała na zegarach bazowych, a w drugim była poddana OC. Wyciągając średnią z obu tych wyników wychodzi nam, że model RTX 3060 będzie średnio o 19% mocniejszy od RTX 2060 i o 9% od RTX 2070, co jest bardzo dobrym wynikiem.



Model RTX 3060 będzie mieć swoją premierę 25 lutego i będzie to karta bazująca na GPU GA106 (3584SP) oraz 12GB pamięci RAM typu GDDR6.Sugerowana cena detaliczna to 329 dolarów.







K O M E N T A R Z E

A już sprzedają za 1000$ (autor: Kenjiro | data: 22/02/21 | godz.: 18:39 )

Nie ma to jak debile, którzy rzucają się na takie oferty jak psy na ochłapy...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.