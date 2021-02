Wtorek 23 lutego 2021 Sony pozwane za dryft gałek analogowych w Dual Sense

Autor: Wedelek | źródło: iFixIt | 05:15 Kancelaria Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP wystosowała pozew zbiorowy przeciwko Sony, zarzucając Japończykom brak należytej staranności podczas konstruowania kontrolera DualSense i tym samym narażenie klientów na straty – zarówno finansowe, jak i duchowe. Co ciekawe Sony oberwało się nie za adaptacyjne spusty, które z racji swojej budowy mogą być narażone na uszkodzenia, ale za gałki analogowe, które nader często wykazują zjawisko tzw. dryfu. Chodzi o to, że po pewnym czasie dochodzi do uszkodzenia w wyniku którego wykrywane jest odchylenie gałki mimo iż ta spoczywa w pozycji neutralnej.



Wokół całej sprawy zrobiło się na tyle głośno, że pochylił się nad nią portal iFixIt, który rozebrał kontroler i szczegółowo omówił zasadę działania gałek analogowych. Te składają się z elementu głównego osadzonego na sprężynie, która utrzymuje gałkę w pozycji neutralnej, oraz z dwóch ruchomych elementów, poruszających potencjometrami. Te z kolei wykrywają odchylenie gałki, a tym samym odczytują jej ruch w dwóch osiach. Największym zagrożeniem dla tego mechanizmu jest brud, który może się dostać do potencjometrów, oraz możliwość odkształcenia samej sprężyny, która nie będzie chciała wrócić na właściwe miejsce.



Użyty przez Sony mechanizm to Alps RKJXV, którego żywotność przewidziano na minimum 2’000’000 cykli. Przy bardzo wymagających grach daje nam to około 280-300 godzin bezawaryjnej rozgrywki. Oczywiście realnie czas ten jest znacznie dłuższy, ale i tak jak widać niewystarczający w dobie pandemii.



Co ciekawe z podobnego rozwiązania korzysta również Microsoft i Nintendo, więc i ich kontrolerów po jakimś czasie dotknie podobna przypadłość. Ciekawe czy i w tym przypadku pojawi się stosowny pozew sądowy.







