Wtorek 23 lutego 2021 Samsung zamyka czasowo swoją fabrykę w Austin

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:29 Samsung ogłosił, że zamyka czasowo swoją fabrykę S2 zlokalizowaną w Austin w Teksasie z uwagi na silne mrozy panujące w tym regionie. Placówka będzie wyłaczona minimum przez tydzień, co będzie skutkować zmniejszeniem globalnej produkcji wafli krzemowych o średnicy 300mm o 1%-2%. Opisywany Fab produkuje chipy w litografii 14LPP i 11LPP, a także w starszych procesach – od 28nm do 65nm i odpowiada za około 5% światowej produkcji 300mm wafli krzemowych. Na przymusowym wyłączeniu linii produkcyjnych straci między innymi Tesla, która wytwarza w niej układy scalone dla swoich samochodów, oraz Renesas, który wytwarza chipy na zlecenie Qualcomma.



Cała sytuacja jest związana z niesprzyjającą pogodą, która ma negatywny wpływ na sieć elektryczną w regionie. Z tego powodu większość fabryk musiało zrobić sobie przerwę w działaniu. Oprócz Samsunga dotknęło to też Infineon Technologies i NXP Semiconductors.







