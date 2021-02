Wtorek 23 lutego 2021 Silver Sparrow atakuje komputery Apple z systemem macOS

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:45 Eksperci ds. bezpieczeństwa z Red Canary odkryli nowe oprogramowanie typu malware o kodowej nazwie Silver Sparrow (srebrny wróbel). Aktualnie zainfekowano nim około 30’000 komputerów z systemem macOS zlokalizowanych w 153 krajach świata, w tym również najnowsze maszyny bazujące na procesorach M1. Złośliwe oprogramowanie ma w tej chwili tylko jeden cel – odpytuje co godzinę jeden z zewnętrznych serwerów, należący do jego twórców. Co równie ciekawe póki co nic ciekawego z niego nie pobiera, ani nic na niego nie wysyła. Użytkownicy z API macOS Installer JavaScript mogą co prawda zaobserwować pojawianie się czarnego lub czerwonego ekranu z napisem „Hello World” lub „You did it!”, ale to wszystko.



Na razie nie ma więc żadnego zagrożenia, co nie oznacza, że nie jest to powód do obaw. Wygląda to bowiem na jakieś przygotowanie przed większym i poważniejszym atakiem, o którym być może niebawem usłyszymy.







