Czwartek 25 lutego 2021 Co nowego w marketingu w 2021 roku. Co w marketingu zmieniła pandemia?

Autor: materiały partnera | 05:26 (1) Pandemia SARS-CoV-2 wywróciła wielu osobom świat „do góry nogami". Świetnie prosperujące biznesy nagle zaczęły balansować na granicy opłacalności, a część firm musiała w ogóle zaprzestać działalności na pewien czas. Reżim sanitarny i ogólny strach przed zakażeniem oraz utratą płynności finansowej spowodowały, że ogólnie pojęta komunikacja z klientem przeszła drastyczną zmianę. Niektóre formy komunikacji zeszły na dalszy plan, a ich miejsce zajęły inne, wcześniej drugorzędne narzędzia PRowe.







Istotne kanały komunikacji



Przykładowo z dnia na dzień okazało się, że wystrój firmowej przestrzeni nie jest już tak istotny, bo klienci z konieczności i tak rzadko odwiedzają siedzibę firmy, a wielkie bilbordy ogląda mniej osób, bo i mniej niż zwykle ich podróżuje. Nieśmiertelne ulotki, rozdawane na ulicy też straciły rację bytu, bo nikt nie chce ich brać do ręki, a z koli pudełka fasonowe przeżyły swój rozkwit. Podobnie jak dodawane do zakupionych produktów ulotki i prospekty reklamowe, które stały się dla wielu firm jedną z niewielu form bezpośredniej reklamy.



Przyspieszyła też ekspansja nowoczesnych form reklamy, wykorzystujących do promocji media społecznościowe i sieć audience. Pracując zdalnie, ucząc się online i zamawiając większość produktów w sieci siłą rzeczy to właśnie w tym medium spędzamy najwięcej czasu i reklamodawcy to wiedzą. Nie chodzi zresztą jedynie o to. Giganci ze świata IT wiedzą o nas już tak dużo, że umiejętnie poprowadzona reklama może trafić do konkretnych grup odbiorców – dokładnie do tych, na których nam zależy. W przypadku gazet czy telewizji nie mamy możliwości by tak dokładnie celować, przez co skuteczność tradycyjnych mediów jest niższa. Stąd właśnie prawdziwy szturm na nowoczesne kanały komunikacji, jaki obserwujemy w ostatnich miesiącach.



Przed reklamą, badania



Nie sposób też nie zauważyć, że zmieniła się nie tylko forma reklamy, ale i jej treść. To, co jeszcze niedawno wzbudzało w nas pozytywne odczucia dziś jest passe i nie do przyjęcia. Dobrym przykładem błędnie prowadzonych działań z zakresu public relations jest promocja sieci Apart, której twórcy nie zauważyli zmian jakie zaszły w społeczeństwie. W rezultacie na Święta Bożego Narodzenia zobaczyliśmy reklamę telewizyjną, która wielu mocno oburzyła, mimo, że była przecież bardzo podobna do tej, jaką sieć pokazała rok wcześniej. Wtedy nikt się nie wkurzał, ale też nie było wtedy żadnej pandemii.



Dziś, w sytuacji gdy wielu ma problemy ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy epatowanie blichtrem jest nie do przyjęcia. Podobnie jak reklamowanie pięknych plaż Zanzibaru, na który i tak nie możemy polecieć. To wywołuje frustracje i reklamodawcy muszą sobie zdawać z tego sprawę, a każda kampania reklamowa musi być poprzedzona odpowiednimi badaniami. Bez tego możemy napytać sobie biedy i zrazić do siebie klientów, zamiast ich przyciągnąć. A zaufanie czy renomę buduje się dużo dłużej, niż się ją traci.



A może powierzyć sprawy specjalistom?



Dlatego też jeśli nie mamy doświadczenia i odpowiedniego wyczucia, to warto zapłacić za przygotowanie reklamy specjalistom. Zwłaszcza, że każdy z nas żyje w bańce i często nie umiemy się z niej wydostać by spojrzeć na temat szerzej. A jest to ważne, bo jak już wspomniałem przez ten rok zmieniło się naprawdę bardzo wiele. Zmieniła się sytuacja, zmienili się ludzie, a co za tym idzie cały rynek PRu i reklamy. Czy na lepsze? Trudno powiedzieć.



debilne pole tematu (autor: henrix343 | data: 25/02/21 | godz.: 16:10 )

Przedewszystkim zauwazono, ze marketingowcy sa niepotrzebni i tylko dobre produkty bez marketingowej papki sa w stanie utrzymac sie na rynku - nawet tym z dodrukiem i monopolem panstwa.



Jeleni co mogli wydawac na tipsy, perfumki i wyjazdy na plaze zaczyna brakowac, bo Ci ktry musieli na to robic powiedzieli dosc. Stad konkretne uslugi skoczyly o prawie 100%, ale w portfelu januszka jest tyle samo :(



