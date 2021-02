Wtorek 23 lutego 2021 Będzie trudno kupić RTX 3060 w sugerowanej cenie detalicznej

Autor: Wedelek | źródło: Coreteks | 18:02 Wygląda na to, że GeForce RTX3060 nawet jeśli będzie dostępny w sprzedaży w chwili swojej premiery, to na pewno nie będzie łatwo znaleźć go w sugerowanej przez Nvidię cenie detalicznej ($329). Większość producentów AiB zdecydowała się wycenić swoje autorskie konstrukcje nawet o 50% drożej, co jest oczywiście pokłosiem obecnej sytuacji ze słabą dostępnością kart graficznych jako takich. Niestety ten stan rzeczy szybko się nie zmieni i musimy się przyzwyczaić, że żyjemy w czasach gdy granie na PC jest niezwykle drogie. Na domiar złego dużo tańsze konsole nowej generacji też są trudno dostępne, więc nie da się łatwo uciec do przodu przed zaistniałym problemem.



Wracając jednak do tematu, czyli cen modelu RTX 3060, to te prezentują się w tej chwili następująco:



MSI Gaming X Trio $514.99



MSI VentusX2 $484.99



Zotac Gaming $499.99



Asus Strix $499.99



Asus TUF $489.99







