Wtorek 23 lutego 2021 PassMark dodaje obsługę procesorów na bazie ARM

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 18:05 Popularny zestaw benchmarków o nazwie PassMark doczekał się sporej aktualizacji, przynosząc wsparcie dla komputerów PC pracujących w oparciu o rdzenie ARM. Najnowsza wersja pozwala przetestować wydajność CPU, IGP w środowisku 2D, pamięć RAM, dysk, oraz częściowo wydajność w środowisku 3D na komputerach z systemem Windows i Linux, a także sam CPU w komputerach Apple na bazie macOS. Wersje Windowsa i Linuxa dla procesorów x86 są oczywiście nadal wspierane i oferują pełen przekrój testów. Aplikacja dla Windowsa jest dostępna w formie graficznej, a Linuksowa jest uruchamiana z linii komend.



Debiut nowego oprogramowania to świetny moment by sprawdzić jak na tle procesorów Intela i AMD wypadają najmocniejsze produkty od Qualcomma jak i Apple. Ich wyniki znajdziecie poniżej:







