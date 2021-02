Środa 24 lutego 2021 Wynik próbki inżynieryjnej 8-rdzeniowego Alder Lake-S w teście OpenCL

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 GeekBench 5 niedawno doczekał się aktualizacji, która ma pozwolić temu benchmarkowi na poprawne rozpoznawanie nie tylko procesorów z rodziny Rocket Lake-S, ale i zaplanowanych na przyszły rok Alder Lake-S. Druga z wymienionych serii ma być produkowana w litografii 10nm Super Fin i oferować połączenie rdzeni Golden Cove i Gracemont z IGP Gen 12 (24EU) oraz kontrolerami PCI-Express 5.0 i DDR5. W sprzedaży ma się też pojawić wersja pozbawiona niskoenergetycznych rdzeni, której odbiorcami mają być zapewne gracze. Jej próbkę inżynieryjną udało się nawet odnaleźć w bazie danych GeekBencha, gdzie w teście OpenCL zdobyła 108068pkt (w parze z RTX 2080). Jest to wynik wyższy niż ten notowany zazwyczaj przez inne procesory wspierane przez GeForce RTX 2080, które zdobywają tu 106101pkt.



Opisywany model był wyposażony w 8 rdzeni x86 Golden Cove ze wsparciem dla 16 wątków i pracował z zegarem bazowym 3GHz. Jeśli wierzyć wskazaniom GeekBencha, to funkcja TURBO była nieaktywna. Jeśli chodzi o konfigurację pamięci podręcznej, to mamy tu do czynienia z 32KB/48KB pamięci L1 na instrukcje i dane, 2,5MB pamięci L2 i 30MB pamięci L3.







