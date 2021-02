Jaki router do domu będzie najlepszy? Dostawcy Internetu często oferują w ramach umowy własne modele, ale te są zazwyczaj dość przeciętne. Podpowiadamy, jaki router do światłowodu kupić, tak by móc w pełni cieszyć się zaletami szybkiego łącza!











Jaki router do domu będzie najlepszy? Urządzenia oferowane przez dostawców Internetu raczej nie mają najlepszych parametrów. Co więcej, miewają zablokowany dostęp do zaawansowanych ustawień. Jak najbardziej mogą wystarczyć przeciętnym klientom, ale osoby szczególnie aktywnie korzystające z Sieci powinny zainwestować we własny router Wi-Fi. Nowoczesny model pozwoli osiągnąć najlepszą przepustowość, tak by móc w pełni korzystać z opłacanej usługi. Czy warto mieć w domu Internet światłowodowy? Internet światłowodowy swoją nazwę zawdzięcza temu, że stosowane do jego podłączenia przewody przesyłają modulowaną falę świetlną. Tradycyjne kable wykorzystują prąd elektryczny, przez co o wiele wolniej transmitują dane. Światłowody składają się z powłoki zewnętrznej oraz włókna szklanego. Specyficzna budowa gwarantuje wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne z zewnątrz. Dzięki temu sygnał jest stabilniejszy niż w przypadku tradycyjnych kabli. Gwarantuje to maksymalny komfort podczas przeglądania stron internetowych, pobierania i wysyłania dużych plików, a także grania w gry online czy oglądania filmów na serwisach VOD. Jaki router do domu: rodzaje routerów Na rynku można spotkać kilka rodzajów routerów, różniących się od siebie typem łącza. Są to: ADSL, 3G/4G/LTE oraz xDSL. Wiele osób ma kłopot z tym, jaki router Wi-Fi kupić do światłowodu. Modele ADSL są dedykowane do kabli telefonicznych, dlatego nie nadają się do technologii światłowodowej – końcówka przewodu nie pasuje do gniazda RJ-11. Urządzenia w wersjach 3G/4G/LTE są z kolei przeznaczone do Internetu mobilnego. Do podłączenia Internetu światłowodowego odpowiednie są więc modele xDSL z gniazdami RJ-45. Jaki router Wi-Fi do domu do światłowodu? Kiedy wiadomo już, jaki router Wi-Fi do domu do światłowodu kupić, należy jeszcze omówić parametry tego sprzętu. Na tej podstawie da się wybrać najlepszy wariant, dlatego warto znać przynajmniej podstawową specyfikację. Jaka przepustowość routera do domu? Niezwykle ważna jest przepustowość łącza, które się planuje podłączyć. Router powinien zapewniać prędkość oferowaną przez dostawcę – zazwyczaj jest to 300 lub 500 Mb/s. Światłowód osiąga nawet 1000 Mb/s, ale operatorzy na razie nie oferują jeszcze takich prędkości. Jaki router do domu? Z bezprzewodowym dostępem do Internetu Dobry router powinien posiadać moduł Wi-Fi. Współcześnie z Internetem łączy się nie tylko komputer, ale też laptopy, smartfony, telewizory, konsole czy nawet sprzęt smartAGD. Częstotliwość pracy Wi-Fi Standardową częstotliwością pracy routera Wi-Fi jest 2,4 GHz. W sytuacjach, w których pasmo staje się mocniej przeciążone, można jednak zauważyć na nim lekkie spadki płynności połączenia. Nowocześniejsze modele przełączają się wtedy na częstotliwość 5 GHz. Osoby, którym szczególnie zależy na stabilnym połączeniu, powinny zwrócić na to uwagę. Jaki router do domu: liczba anten Im więcej anten ma router, tym ma większy zasięg. Nie ma jednak sensu przesadzać – cztery nadajniki świetnie sprawdzają się w mieszkaniu średniej wielkości i dobrze doprowadzą sygnał do wszystkich urządzeń. Jeśli zaś posiada się większy dom, można dodatkowo skorzystać z repeatera. Porty USB w routerze do domu Liczba gniazd USB w routerze w pewnych sytuacjach jest bardzo istotna. Jest to ważne np. dla osób pracujących na kilku urządzeniach – przyłączenie dysku zewnętrznego pozwala korzystać z zawartych na nim plików na wszystkich sprzętach jednocześnie. Dodatkowe wejście USB jest też pomocne w przypadku starszych drukarek czy konsol, które nie mogą połączyć się z siecią przez Wi-Fi. Jaki router do domu wybrać? Mamy nadzieję, że nasz krótki poradnik pomoże Ci wybrać najlepszy router do swojego domu. Wybór w sklepach jest ogromny, dlatego przed zakupem zapoznaj się jeszcze z testami routerów, recenzjami oraz opiniami. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że samodzielnie kupiony sprzęt będzie sprawował się o wiele lepiej niż ten proponowany przez dostawcę Internetu.