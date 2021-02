Środa 24 lutego 2021 Niedobór mikroprocesorów potrwa jeszcze minimum rok

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 18:13 (2) Wraz z wybuchem pandemii drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na produkcję układów scalonych różnych typów, co w połączeniu z problemami logistycznymi przełożyło się na sytuację permanentnych niedoborów najbardziej poszukiwanych produktów. W rezultacie ceny elektroniki poszybowały w górę, a jej dostępność drastycznie spadła. Całej sprawie przyjrzały się niedawno MarketWatch i J.P. Morgan, które wysnuły podobne, niezbyt optymistyczne wnioski. Według ich prognoz aktualna produkcja jest o 10-30% niższa niż popyt, a co gorsza w obecnych warunkach nie da się jej zbyt szybko zwiększyć.



Trzeba bowiem nie tylko rozbudować lub wybudować nowe fabryki, ale też zapewnić większe dostawy kluczowych surowców no i oczywiście dostarczyć do FABów więcej maszyn do litografii. Tego nie da się zrobić z dnia na dzień i według Harlana Sura z J.P. Morgan zwiększenie produkcji na tyle, by zrównała się z popytem zajmie minimum 3-4 kwartały. Jednak nawet jeśli do tego dojdzie w zakładanym czasie, to będzie potrzeba kolejnych 1-2 kwartałów żeby nasycić wszystkie ogniwa łańcucha dostaw. Innymi słowy obecna sytuacja potrwa jeszcze od jednego, do półtora roku.



Co więcej przedstawiony scenariusz nie zawiera innych, nieprzewidzianych problemów, jak katastrofy naturalne czy gwałtowne zmiany pogody. No bo jak przewidzieć tsunami czy wyjątkowo niskie temperatury w miejscach, gdzie na ogół jest raczej ciepło.



Na koniec małe podsumowanie wolumenu produkcji najważniejszych producentów mikroprocesorów:







K O M E N T A R Z E

będą nas doić x2 (autor: Mario2k | data: 24/02/21 | godz.: 18:29 )

Podwaliny pod nowy ład na rynku już są gotowe .

Smartphony z średniej półki będą od 1000euro a topowe CPU do desktopa od 1500euro . Globalny plan odchudzenia naszych portfeli idzie jak po maśle



@01 (autor: KamieniKupa | data: 24/02/21 | godz.: 18:49 )

Tak, jeszcze chipy w glowe.



Firmy na tym sporo straca, Qualcomm i AMD juz stracily.



