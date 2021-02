Czwartek 25 lutego 2021 HP przejmuje firmę HyperX

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:14 Firma HP ogłosiła przejęcie firmy HyperX, odpowiedzialnej za produkcję popularnych akcesoriów dla graczy. Zarówno PCtowych jak i konsolowych. Należąca do Kingston Technology firma zajmuje się produkcją między innymi markowych zestawów słuchawkowych, myszy komputerowych, klawiatur, podkładek pod myszkę, mikrofonów oraz wielu innych gadgetów. To co wiemy, to że HP zapłaciło za swój nowy nabytek $425 milionów. Żadne inne szczegóły nie zostały oczywiście ujawnione. Celem całej transakcji jest zwiększenie udziału w rynku sprzętu komputerowego, co dla amerykańskiej firmy jest niezwykle istotne.



Szacuje się, że do końca 2023 roku całkowita wartość rynku gier dla PCtów przekroczy $70 miliardów dolarów, a do 2024 roku sektor akcesoriów dla komputerów osobistych ma być wart 12,2 miliarda dolarów. HP chce oczywiście uszczknąć z tych sum jak najwięcej dla siebie, a HyperX ma im w tym pomóc. Jeśli nie będzie żadnych przeszkód, to umowa zostanie domknięta jeszcze przed końcem czerwca.



