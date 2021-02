Czwartek 25 lutego 2021 Samsung pokaże swój układ IGP z RDNA już w czerwcu?

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:29 Użytkownik Twittera o pseudonimie Ice Universe twierdzi, że Smausng zaprezentuje w czerwcu swój nowy układ IGP dla Exynosów. Zostanie on stworzony we współpracy z AMD, które użyczy południowokoreańskiemu gigantowi licencji na architekturę RDNA. Podobno przygotowany układ z łatwością radzi sobie z konkurencyjnym Adreno 660, którego pierwowzór został notabene stworzony przez ATI, a to zostało potem przejęte przez AMD - nazwa Adreno to anagram Radeona. Warto przy tym zaznaczyć, że na zorganizowanej konferencji zostanie pokazany jedynie sam GPU, a na SoC poczekamy znacznie dłużej. Ile? Tego nie wiadomo.



Na pewno Samsung będzie robić wszystko, żeby pierwszy Exynos z układem od AMD trafił na rynek jak najszybciej. W tej chwili ich TOPowy model nie odbiega znacząco od Qualcomma jeśli chodzi o moc CPU, ale za to wyraźnie przegrywa w kwestii wydajności IGP - wykorzystywany w Samsungu chip Mali-G78 MP14 odstaje od Adreno 660 o 28%.







