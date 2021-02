Torrenty ciągle mają się dobrze. Jak korzystać z nich anonimowo?

Dlaczego możesz chcieć, żeby Twoje torrenty były pobierane anonimowo?

Torrenty są śledzone – anonimowość jest na wagę złota. Niestety to prawda, że takie pliki często posiadają wątpliwe pochodzenie. Nie każdy torrent jest jednak pirackim plikiem, który łamie prawa autorskie i szereg innych regulacji. Czasami musimy coś pobrać i nie wiemy nic na temat danego torrenta. Warto więc zabezpieczyć się już wcześniej i pomyśleć nad skutecznym sposobem ochrony naszego internetu przed obserwatorami ruchu sieciowego. Nie chcemy przecież, żeby nasze dane trafiały do zewnętrznych, nieznanych podmiotów, które mogą z nimi zrobić, co im się żywnie podoba.

Udostępnianie plików w peer-to-peer, torrenty to świetne narzędzie do pobierania plików

Sieci „P2P” działają na zasadzie udostępniania danego pliku w sieci bez użycia do tego osobnego serwera. Pliki są przechowywane na komputerach użytkowników. Kiedy pobieramy torrent, jednocześnie wysyłamy go do sieci, przez co ktoś inny może również z niego korzystać. To szalenie skuteczny sposób na poprawę wydajności pobierania.

Jeden serwer mógłby mieć problem z wydajnością, jeśli doszłoby do nagłego zapotrzebowania na dany plik. W sytuacji P2P im więcej osób pobiera, tym większe zasoby przeznaczane są na wysyłanie danego pliku do innych osób. To nieskończona wydajność, która zapewnia bardzo wysoki komfort pobierania.

Niestety z tak świetną technologią wiąże się również kilka problemów – między innymi fakt, że ruch P2P jest stosunkowo prosty do wykrycia. Korzysta z niego nieprawdopodobnie mniej osób niż z protokołu HTTPS (możesz znać go z szyfrowanych stron internetowych, takich jak strony banku czy placówki medycznej).

Sposoby na zachowanie anonimowości w trakcie pobierania torrentów

W zasadzie istnieje kilka sposobów na zachowanie anonimowości w trakcie pobierania torrentów. Niestety duża część z nich działa jedynie częściowo. Nie zapewniają nam one skutecznej ochrony przed sprawdzaniem naszego IP i innych danych, które nieświadomie emitujemy w sieć. Możemy z nich skorzystać w ramach dodatku, warto mieć na uwadze, że w tym momencie dla standardowego użytkownika najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie własna sieć VPN.

Pierwszy sposób na bezpieczne torrenty - VPN, jak to działa?

VPN to prosta metoda na zamaskowanie naszego ruchu w sieci. Jest to swego rodzaju tunel, który bezpośrednio (na ile jest to możliwe) łączy nas z daną stroną. W standardowej sytuacji nasza prośba o dane przechodzi przez inne serwery, w tym serwery dostawcy – ISP. Jeśli nie korzystamy z VPN, nasze dane mogą trafiać do różnych podmiotów, z którymi niekoniecznie chcemy mieć coś wspólnego. Mowa tu m.in. o reklamodawcach, agencjach zajmujących się analizą danych, ale też np. o organach ścigania czy nawet wywiadzie. VPN to jedyna tak prosta i skuteczna metoda zabezpieczenia się w internecie. Przy wykorzystaniu VPN również możemy pobierać torrenty, nie stanowi to żadnej przeszkody.

Korzyści z posiadania VPN to nie tylko bezpieczne pobieranie torrentów, zaliczyć do nich możemy również:

Poprawione bezpieczeństwo w sieci

Możliwość korzystania z cenzurowanych stron

Mniejsza szansa na utratę danych podczas korzystania z internetu publicznego

Mniejsze koszty np. biletów lotniczych – dostawca nie będzie wiedział, gdzie jesteśmy i z jakiego urządzenia korzystamy

Kolejny krok do zapewnienia bezpieczeństwa ściągania torrentów – klient

Klienty (aplikacje lub programy) do pobierania torrentów posiadają pewne zabezpieczenia przed wyciekiem naszych danych. Dokonują one szyfrowania torrentów, co może ograniczyć wgląd do nich ze strony zewnętrznych obserwatorów. Nie jest to jednak rozwiązanie w 100% bezpieczne, chociaż sama nazwa „szyfrowanie” może być mylnie przez nas rozumiana.

Krok trzeci – korzystaj z zaufanych źródeł plików

Torrenty należy ściągać ze stron, które posiadają pewnego rodzaju renomę. Mogą to być też strony, które udostępniają nam nasi pracodawcy i inne podmioty. Torrenty nie są jedynie domeną piratów. Korzystają z nich też niektóre firmy. Ściągając torrent z takiego linku mamy prawie stuprocentową pewność, że nie czekają nas żadne nieprzyjemne konsekwencje z tego tytułu.