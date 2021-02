Czwartek 25 lutego 2021 Sędzia nakazał Valve wsparcie Apple w wojnie z Epiciem

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 17:17 Apple toczy obecnie batalię sądową z Epic Games, która oskarżyła firmę z nadgryzionym jabłuszkiem w logo o nieuczciwe praktyki i blokowanie konkurencji. Chodzi o konieczność odprowadzania 30% zysku ze sprzedaży aplikacji umieszczonych w AppStore do Apple, co dla Epica wydaje się stawką zbyt wygórowaną. Firma próbowała nawet uniknąć opłat, oferując swoją najpopularniejszą grę, czyli Fortnite za darmo i pobierając opłaty za dodatkową zawartość już poza AppStore i Google Play, ale właścicielom tych sklepów się to nie spodobało i usunęli ją oni ze swoich sklepów. To zaostrzyło trwający od jakiegoś czasu konflikt, który na pewnym etapie trafił na wokandę.



Apple chcąc bronić swojego stanowiska zwróciło się w listopadzie do Valve, domagając się ujawnienia przez tę firmę mechanizmów stosowanych w sklepie Steam, który jak wiadomo działa na podobnych zasadach co AppStore i również pobiera od twórców aplikacji procent od sprzedaży ich utworów na swojej platformie. Valve oczywiście odmówiło, więc Apple zwróciło się z pomocą do sądu, który w osobie sędziego Thomasa S. Hixsona stwierdził, że firma Tima Cooka ma prawo do zebrania dowodu na swoją obronę, a Valve oraz każda inna firma ma im w tym nie przeszkadzać.



Tym samym właściciel Steama został siłą wciągnięty w batalię prowadzoną na linii Apple – Epic, co raczej nie spotka się z ich entuzjazmem. Zwłaszcza, że chodzi o dane zbierane na przestrzeni wielu lat.



