Nvidia chwali się rekordowymi wynikami finansowymi

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 17:18 Nvidia podała dziś wyniki finansowe za zakończony 31 stycznia 2021 roku czwarty kwartał roku fiskalnego, chwaląc się przy tym rekordowym zyskiem. Ten wyniósł 5,003-miliarda dolarów i w stosunku do ubiegłego roku był wyższy aż o 61% (3,11-miliarda dolarów), a jeśli porównamy go do trzeciego kwartału roku fiskalnego, to zauważymy wzrost o 6%. Co ciekawe w tym roku sprzedaż odbywała się z nieco niższą marżą, która w Q4 wynosiła 63,1%. Dla porównania rok wcześniej było to 64,9%, a w Q3 62,6%. Wydatki poniesione na cele operacyjne wynosiły wg metodologii GAAP 1,65-miliarda dolarów, a przychód z działalności operacyjnej to 1,507-miliarda dolarów.



Zysk netto wyniósł 1,457-miliarda dolarów, a rozwodniony zysk na akcję zamknął się kwotą $2,31. Przychód z tyt. sprzedaży rozwiązań dla serwerów wyniósł rekordowe 1,9-miliarda dolarów i był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. W całym roku przychód z tej gałęzi wyniósł 6,7-miliarda dolarów.



Równie wysoki wzrost odnotowano w sektorze gamingowym, który wygenerował w Q4 2021 przychód w wysokości niespełna 2,5-miliarda dolarów, czyli wyższy o 67% niż przed rokiem. Dla porównania w całym roku fiskalnym przychód ze sprzedaży rozwiązań dla graczy wyniósł 7,76-miliarda dolarów (+41%).



Nvidia podzieliła się tez swoimi przewidywaniami co do sprzedaży kart graficznych dla kopaczy kryptowalut. Według zielonych sprzedaż kart CMP wygeneruje w pierwszym kwartale nowego roku fiskalnego przychód na poziomie około 50 milionów dolarów. Dla porównania szacuje się, że w Q4 sprzęt zakupiony przez górników kosztował około 100 – 300 milionów dolarów.









