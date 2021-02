Piątek 26 lutego 2021 Samsung wsadzi swój SoC Exynos do laptopów?

Autor: Wedelek | źródło: ZDNet | 05:01 Koreański ZDNet twierdzi, że współpraca pomiędzy Samsungiem i AMD nie będzie się ograniczać jedynie do rynku smartfonów i że obie firmy przygotują też SoC dedykowany niskonapięciowym komputerom osobistym. Taka jednostka miałaby być zbudowana z rdzeni bazujących na architekturze ARM i układu IGP z architekturą RDNA2 i stanowiłaby uzupełnienie oferty składającej się z procesorów x86. Jeśli ta informacja okaże się prawdziwa, to będziemy mieć do czynienia z prawdziwym przełomem i kontynuację trendu zapoczątkowanego przez Qualcomma oraz Apple, które mają już swoje SoC dla laptopów.



Byłoby to tez ogromne zagrożenie dla Intela, który do tej pory nie był zainteresowany tworzeniem konstrukcji na bazie ARM postrzegając ją jako konkurencję dla własnych rozwiązań. Z drugiej strony zdanie zawsze można zmienić.



