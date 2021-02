Piątek 26 lutego 2021 Dwa pierwsze GeForce CMP będą bazować na architekturze Turing

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:16 Pod koniec ubiegłego tygodnia Nvidia zapowiedziała wprowadzenie do oferty czterech nowych akceleratorów stworzonych z myślą o tzw. kopaczach kryptowalut. Będą one zupełnie pozbawione wyjść wideo i mają mieć ograniczone TDP. Wraz z ich wprowadzeniem Nvidia zablokuje wydobywanie wirtualnej waluty na zwyczajnych GeForce’ach, ograniczając tę funkcjonalność jedynie do modeli Nvidia CMP (Crypto Mining Processor). W momencie ogłoszenia premiery nowych akceleratorów wszyscy przypuszczaliśmy, że będą to karty zbudowane w oparciu o GPU Ampere, ale okazuje się, że przynajmniej dwie z nich będą jednak bazować na architekturze Turing, co dla graczy jest świetną wiadomością – nie zablokuje to linii produkcyjnych dedykowanych RTXom 3000.



Na podstawie danych odnalezionych w sterownikach 461.72 możemy wywnioskować, że CMP 40HX otrzyma zmodyfikowany GPU TU106, a w 30HX pojawi się najprawdopodobniej układ TU116. Specyfikacja GPU w modelach CMP 50HX i 90HX jest nieznana, ale one pojawią się w sprzedaży nie wcześniej niż na początku kwietnia.







