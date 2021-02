Piątek 26 lutego 2021 AMD zaprasza na prezentację kolejnych Radeonów

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:30 AMD zaprosiło wszystkich zainteresowanych na drugie wydarzenie z cyklu „Where Gaming Begins”, podczas którego poznamy kolejne Radeony z serii RX 6000. Będą to najprawdopodobniej modele RX 6700 XT oraz RX 6700, oba z architekturą RDNA2. Jeśli wierzyć przeciekom, to mocniejszy z nich ma otrzymać GPU z 40 jednostkami CU i 2560 procesorami strumieniowymi, któremu będzie towarzyszyć 12 GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 192-bit. Będzie to bezpośredni konkurent dla niedawno prezentowanego modelu NVIDIA RTX 3060 Ti, o czym świadczy sugerowana cena detaliczna ustalona na poziomie $250. Drugi z Radeonów, czyli RX 6700 również ma mieć 12 GB pamięci typu GDDR6 (192-bit) ale sparowanej ze słabszym GPU, złożonym z 36CU oraz 2304SP.



Impreza będzie transmitowana na żywo i będzie do obejrzenia między innymi na oficjalnym kanale AMD w serwisie YouTube. Producent zaplanował jej start na godzinę 17:00 dnia 3.03.2021 roku.







