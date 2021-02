Piątek 26 lutego 2021 Garść informacji o kartach DG2 od Intela

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 16:25 Użytkownik Twittera o pseudonimie @OneRaichu opublikował w sieci nową porcję informacji na temat układu DG2, który ma w niedalekiej przyszłości stanowić konkurencję dla kart graficznych od AMD i Nvidii ze średniej półki cenowej. Według niego Intel wprowadzi do sprzedaży aż sześć różnych wariantów, różniących się od siebie nie tylko ilością aktywnych jednostek wykonawczych, ale też ilością fizycznie obecnych bloków EU. Innymi słowy czeka nas zmasowany atak na wielu różnych frontach, co akurat dla tego skostniałego rynku może być wielce odświeżające.



Wracając jednak do tematu, użytkownicy mają mieć do wyboru jedną wersję z 512 blokami EU (4096SP) i 8/16GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 256-bit, trzy różne modele z GPU składającym się z 384 bloków EU i dwie ze 128 blokowym rdzeniem graficznym. Z racji tego, że nie wszystkie jednostki będą w takich GPU aktywne, toteż finalnie możemy liczyć na następujące wersje:



384 EU (3072 SP) + 6GB/12GB VRAM typu GDDR6 (192bit)



256 EU (2048 SP) + 4GB/8GB VRAM GDDR6 (128bit)



192 EU (1536 SP) + 4GB VRAM GDDR6 (128bit)



128 EU (1024 SP) + 4GB VRAM GDDR6 (64bit)



96 EU (768 SP) + 4GB VRAM GDDR6 (64bit)



Do sieci trafiło też zdjęcie przedstawiające PCB modelu DG2-384EU, z którego dowiadujemy się, że ma on powierzchnię około 190 mm2 i jest otoczony sześcioma modułami pamięci VRAM. Znajdziecie je poniżej:







