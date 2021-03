Poniedziałek 1 marca 2021 Radeon RX 6700 zadebiutuje później niż RX 6700XT

Autor: Zbyszek | 13:02 Już za 2 dni AMD zorganizuje drugie wydarzenie z cyklu „Where Gaming Begins”, podczas którego zaprezentuje kolejne Radeony z serii RX 6000. Będą to najprawdopodobniej modele Radeon RX 6700 XT oraz Radeon RX 6700, oba z architekturą RDNA2. Według najnowszych informacji, karty te nie trafią na rynek jednocześnie. Najpierw w sklepach pojawi się mocniejszy Radeon RX 6700 XT, a na rynkową premierę słabszej wersji bez dopisku XT poczekamy do 2. kwartału.



Wracając do Radeon RX 6700 XT ma on otrzymać GPU z 40 jednostkami CU i 2560 procesorami strumieniowymi, któremu będzie towarzyszyć 12 GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 192-bit.

Według doniesień, wydajność tej karty będzie o około 25 procent wyższa od Radeona RX 5700 XT poprzedniej generacji, co pozwoli na bezpośrednią konkurencję z GeForce RTX 3060 Ti.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.