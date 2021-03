Poniedziałek 1 marca 2021 Nvidia CMP 50HX też z układem z serii Turing

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:21 W lutym Nvidia poinformowała o poszerzeniu swojej oferty o całkowicie nową serię kart Nvidia CMP (Crypto Mining Processor). Karty te są całkowicie pozbawione wyjść obrazu i mają parametry napięcia i taktowania GPU dostosowane specjalnie w celu uzyskania jak najwyższego wskaźnika uzyskiwanych haszy na wat, co oznacza m.in obniżone napięcia i zegary taktujące. Do nowej serii należą modele Nvidia CMP 30HX, 40HX, 50HX i 90HX, których nazwy odnoszą się do wydajności w MH/s. W sprzedaży dostępne obecnie są dwie pierwsze z wymienionych kart, i jak się okazuje bazują one na starszej architekturze Turing.



Konkretnie Nvidia CMP 30HX posiada GPU TU116, a Nvidia CMP 40HX ma GPU TU106. Modele 50HX i 90HX trafią do sprzedaży w 2. kwartale - i wiadomo już, że słabszy z nich również będzie miał GPU z serii Turing, a konkretnie TU104 lub TU102.



Tylko Nvidia CMP 90HX otrzyma układ graficzny z najnowszej generacji Ampere - ma nim byc GA102.







