Sony umożliwi dodanie dodatkowego nośnika SSD do PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:23 (2) Najnowsza konsola PlayStation 5 posiada wewnętrzny dysk SSD NVme o pojemności 825 GB, z czego przestrzeń dostępna dla gier to 667 GB (resztę zajmuje m.in system operacyjny). Dość szybko może się to okazać liczbą niewystarczającą - dla przykładu najnowsza wersja Call Of Duty po instalacji zajmuje ponad 100 GB miejsca na dysku. Okazuje się, że Sony przewidziało taki rozwój sytuacji, i zaszyło w PlayStation 5 dodatkowy port M.2. Znajduje się on pod zdejmowaną klapką, i nie jest żadną atrapą. Według najnowszych informacji już latem Sony ma umożliwić zainstalowanie w nim dodatkowego dysku SSD.



Producent ma przygotować listę współpracujących modeli nośników SSD, oraz odblokować w firmware dodatkowe opcje umożliwiające włączenie zainstalowanego tam nośnika. Na ten moment wiadomo, że zgodne z PS5 będą tylko nośniki z interfejsem PCI-E 4.0. Dodatkowo muszą one oferować pewien poziom wydajności, dlatego też Sony będzie testować nośniki SSD i zezwalać na instalację tylko tych modeli, które zostaną przez niego zatwierdzone.







szkoda tylko (autor: Wedelek | data: 1/03/21 | godz.: 18:04 )

że Sony nie do końca ogarnęło kwestię temperatur. Ponoć żeby zapobiec przegrzewaniu w nowym firmware zostanie wdrożona wyższa prędkość obrotowa wiatraka. Jeśli to prawda, to trochę słabo...



kij tam w problemami wersji pierwszej (autor: Wyrzym | data: 1/03/21 | godz.: 18:22 )

zanim ta konsola bedzie jako tako dostepna to juz bedzie mozna kupic nowa rewizje :] i to za mniejsza cene



