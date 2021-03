Wtorek 2 marca 2021 AMD wprowadza procesory Threadripper PRO dla rynku DIY

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:26 W lipcu 2020 roku firma AMD dodała do swojej oferty procesory Ryzen Threadripper PRO, dedykowane do zastosowań w pełni profesjonalnych oraz korporacyjnych. Procesory te pod pewnymi względami różnią się od "zwykłych" Threadripperów - mają inną podstawkę (sWRX8), oraz nie 4-kanałowy ale 8-kanałowy kontroler pamięci zdolny obsłużyć do 2TB pamięci RAM. Oprócz tego tak jak zwykłe Ryzeny PRO, Threadrippery PRO mają aktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) i dodatkowe funkcje wspomagające bezpieczeństwo i ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym.



Dotychczas procesory Ryzen Threadripper PRO były dostępne tylko dla producentów gotowych komputerów i stacji roboczych.

Teraz to zmienia się, i procesory Ryzen Threadripper PRO trafią do sprzedaży w wersjach pudełkowych, dla osób samodzielnie montujących swoje PC. Należy sądzić, że ich cena będzie odpowiednio wyższa od zwykłych Threadripperów z 4-kanałowym kontrolerem pamięci i wyłączonym układem Platform Security Processor.



Przypomnijmy, że seria Ryzen Threadripper PRO obejmuje łącznie 4 modele, wyposażone w od 12 do 64 rdzeni.







