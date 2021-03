Wtorek 2 marca 2021 Niemiecki sklep dostarczył klientom procesory Core i7-11700K

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:58 Niemiecki sklep Mindfactory wysłał do swoich klientów ponad 120 sztuk procesorów Core i7-11700K. Jest to o tyle ciekawe, że procesory te nie miały jeszcze swojej oficjalnej premiery (ta odbędzie się 30 marca), jednak niektórzy sprzedawcy otrzymali już pierwsze partie tych CPU i wprowadzili tzw. przedsprzedaż. Dzięki niej można zamówić wybrany produkt już teraz i otrzymać go w dniu premiery. Prawdopodobnie przez błąd jednego z pracowników ponad 120 sztuk Core i7-11700K zostało przez Mindfactory wysłane do klientów.



Zaskoczeni tą sytuacją nabywcy zamieszczają zdjęcia pudełek procesorów wykonane w swoich pokojach, jak również publikują w sieci wyniki testów.



Jak się okazuje, w Cinebench R20 Core i7-11700K uzyskuje 600 punktów w trybie jednowątkowym i 5999 punktów w trybie wielowątkowym. Obie wartości są nieco niższe, niż uzyskiwane przez Ryzen 7 5800X.



W porównaniu do Core i7-10700K, nowy Core i7-11700K wypada o 17 procent lepiej w teście jednowątkowym i 19 procent lepiej w teście wielowątkowym. Przy porównaniu do Core i9-10900K wynik jednowątkowy Core i7-11700 jest o 13 procent lepszy, a wielowątkowy o 2 procent lepszy.







