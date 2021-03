Wtorek 2 marca 2021 Intel kończy program rozszerzonej gwarancji dla overclokerów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:31 Intel poinformował o zakończeniu świadczenia swojego programu gwarancyjnego Performance Tuning Protection Plan (PTPP). Oferował on możliwość bezpłatnej wymiany procesora na nowy w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia procesora z powodu nadmiernego podkręcania. Wykupienie gwarancji PTPP wiązało się z niewielką opłatą, która wynosiła od 19,99 do 29,99 USD w zależności od modelu procesora. Dodatkowa gwarancja cieszyła się dużą popularnością wśród nabywców procesorów odblokowanych (z literą K w nazwie), którzy planowali podkręcanie ich do granic możliwości.



Najwidoczniej oferowanie takiej możłiwości gwarancyjnej było niekorzystne dla Intela pod jakimś względem, np. finansowym.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.