Środa 3 marca 2021 Radeon RX 6700 XT oficjalnie zaprezentowany, sprzedaż od 18 marca

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:04 Firma AMD oficjalnie zaprezentowała swoją kolejną kartę graficzną opartą o najnowszą architekturę RDNA 2. Jest to model Radeon RX 6700 XT, pierwszy z serii RX 6000 bazujący na mniejszym rdzeniu krzemowym niż dotychczasowe Radeony RX serii 6800 i 6900. Karta posiada 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą oraz chip Navi 22 z 96MB pamięci Infinity Cache i 40 blokami CU (2560 procesorów strumieniowych). Układ dysponuje zatem o połowę mniejszą liczbą jednostek obliczeniowych niż pełna wersja Navi 21, ale nadrabia to bardzo wysokimi częstotliwościami taktowania.



Taktowanie Game Clok wynosi 2424 MHz, a taktowanie Boost to aż 2581 MHz, czyli o 15 procent więcej aniżeli osiąga chip Navi 21 w referencyjnych kartach Radeon RX 6800XT i 6900XT. Z kolei pamięci GDDR6 działa z szybkością 16 Gbps i przy 192-bitowej magistrali zapewnia przepustowość 384 GB/s.



Radeon RX 6700 XT trafi do sprzedaży 18 marca, w cenie 479 USD - o 100 dolarów niższej niż Radeon RX 6800. Jest to też o 20 dolarów mniej niż rekomendowana cena GeForce RTX 3070, z którym Radeon RX 6700 XT ma konkurować. W porównaniu do modelu Radeon RX 5700 XT poprzedniej generacji, można spodziewać się wydajności wyższej o około 50 procent - przy wskaźniku TBP (Total Board Power) wyższym tylko o 5W (wynoszącym 230W).







