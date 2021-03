Środa 3 marca 2021 Intel musi zapłacić 2,18 mld USD firmie VLSI Technology

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:36 Sąd w amerykańskim stanie Texas stwierdził, że Intel naruszył dwa patenty należące do VLSI Technology i musi zapłacić jej odszkodowanie. To nie jest niskie i wynosi ponad 2 miliardy dolarów, na co składa sie 1,5 miliarda za naruszenie jednego patentu i 675 milionów za naruszenie drugiego. Patenty są związane z kontrolą częstotliwości zegara i techniką minimalnego napięcia roboczego pamięci i zostały przyznane Freescale Semiconductor Inc w 2012 r. oraz firmie SigmaTel w 2010 r. Freescale kupił później firmę SigmaTel wraz z należącymi do niej patentami.



Patenty te zostały następnie przeniesione przez Freescale Semiconductor Inc do nowo utorzonej spółki VLSI Technology.



Intel już zapowiedział, że planuje odwołać się od tego orzeczenia.



