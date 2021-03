Czwartek 4 marca 2021 TSMC sprzedaje nadwyżki mocy produkcyjnych na aukjcach po wyższej cenie

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 19:48 Wszyscy znamy wiele informcji dotyczących obecnego, zbyt wysokiego popytu na urządzenia elektroniczne w porównaniu z możliwościami produkcyjnymi producentów półprzewodników. Powoduje to na rynku niedobory m.in. procesorów, kart graficznych czy konsol, niekorzystnie wpływając na ceny sklepowe dostępnych egzemplarzy. TechSpot dotarł do informacji, z których wynika w jaki sposób na całej sytuacji stara się zarobić TSMC, czyli największy na świecie producent układów scalonych, które zostały zaprojektowane w innej firmie (np. Nvidia, Qualcomm, Apple, AMD).



Producent ma o co walczyć, ponieważ aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu musi szybko wybudować nowe fabryki, a koszt jednej z nich wraz z wyposażeniem stanowi obecnie równowartość około 15-20 miliardów dolarów.



Według TechSpot, TSMC wystawia nadwyżki mocy produkcyjnych na specjalnych aukjcach. Nabywa je ten podmiot, który za dodatkowe (ponad umowne) wafle zapłaci najwięcej, a średnia cena sprzedaży wafli nabywanych tą drogą jest o 15-20 procent wyższa od średniej ceny wynikającej z kontraktów zawartych przed producentów z TSMC.



Nadwyżki mocy produkcyjnych wynikają ze skomplikowanego i nieco losowego charakteru procesu produkcji wafli - któego wydajność zależy od bardzo wielu czynników występującyuch na liniach produkcuyjnych, i waha się pomiędzy poszczególnymi dniami i tygodniami.



Z tego powodu kontrakty zawarte z odbiorcami dotyczą takich ilości wafli, jakie TSMC jest w stanie przewidywalnie wyprodukować bez narażania się na niewywiązanie się z zadeklarowanych wielkości dostaw. Jeśli producentowi uda się wyprodukować zakontraktowane ilości dostaw w krótszym niż przewidzianym czasie, wówczas zwalniane w ten sposób dni produkcyjne są wystawianie na wspomnianych aukcjach.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.