Bitcoin stanowi zagrożenie na drodze do „zerowej emisji"

Autor: Zbyszek | 23:05 Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przedstawili niepokojący raport. Wynika z niego, że energia elektryczna pochłaniana obecnie przez wydobywanie Bitcoinów przekracza już całkowite roczne zużycie energii w kilku krajach. Ich zdaniem ma to dwie zasadnicze konsekwencje. Po pierwsze, wydobywanie Bitcoinów stanowi zagrożenie na drodze do „zerowej emisji” - firmy energetyczne wciąż muszą utrzymywać przestarzałe elektrownie. Gdyby Bitcoin nie istniał, wygaszenie elektrowni węglowych mogłoby przebiegać szybciej. Po drugie, zwiększone zużycie energii elektrycznej powoduje wzrost cen tej energii dla wszystkich odbiorców, także tych którzy nie wydobywają Bitcoinów.



Naukowcy wskazali, że należy pilnie znaleźć kompromis między wydobywaniem kryptowalut a wpływem tego procesu na środowisko i ceny energii. Ich zdaniem produkcja kryptowalut powinna być regulowana, aby zmniejszyć niedobory energii i ślad węglowy.



Jak dodali "Wydobywanie kryptowaluty może być ogromnym marnotrawstwem zasobów, nie wspominając o zanieczyszczeniu i emisji dwutlenku węgla. Już teraz są konsumenci, którym brakuje energii elektrycznej, która jest wydawana na produkcję kryptowaluty".



