Poniedziałek 8 marca 2021 Rynek kart graficzny i PCtów w liczbach

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 Firma analityczna John Peddie Research opublikowała najnowsze wyniki sprzedaży kart graficznych montowanych w komputerach PC za czwarty kwartał ubiegłego roku i cały 2020 rok. Wynika z nich, że w badanych okresach dostawy wzrosły o odpowiednio 20,5% i 12,4% w stosunku do analogicznych okresów ubiegłego roku (Q4 2019 i cały 2019), co jest dla producentów sprzętu świetną informacją. W sumie w czwartym kwartale udział AMD wynosił 17%, Intela 69%, a Nvidii 15%, przy czym tylko niebiescy odnotowali tu solidny wzrost względem roku poprzedniego. Mówimy oczywiście o wszystkich dostarczonych układach, w tym IGP. Sytuacja wygląda inaczej jeśli skupimy się jedynie na dedykowanych układach graficznych.



W tym przypadku okazuje się, że udziały AMD stopniały do zaledwie 18% (z 27% w Q4 2019), a Nvidia zgarnęła aż 82% rynku (wzrost z 73% w Q4 2019). Jon Peddie Research (JPR) przewiduje, że utrzymując tempo wzrostu na poziomie 3,7% w latach 2020-2025 na rynek trafi około 419 milionów sztuk kart graficznych, a pod koniec tego okresu aż 21% wszystkich nowych PCtów będzie mieć dedykowaną kartę graficzną.



Jeśli chodzi o cały rynek PCtów, to ten w ujęciu kwartalnym (Q4 2020 do Q4 2019) urósł o 30,25%, a w ujęciu rocznym wzrost był na poziomie 33,76%. Jednocześnie rok do roku sprzedaż laptopów podskoczyła o 49% i wyniosła ponad 230 milionów sztuk.







