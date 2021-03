Poniedziałek 8 marca 2021 Samsung wprowadza nowe dyski SSD z serii 980

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:16 Do sieci trafiła właśnie kompletna specyfikacja techniczna najnowszej serii dysków SSD Samsunga z linii 980. Jak zwykle do sprzedaży trafią dwie wersje: standardowa i z dopiskiem PRO. Ta druga mimo podobnej nazwy będzie wyraźnie odstawać od zwykłej dziewięćsetosiemdziesiątki. Wersja podstawowa ma korzystać ze starszego interfejsu PCI-E 3.0 x4 zamiast 4.0 i będzie pozbawiona pamięci podręcznej DRAM. Ponadto, mimo iż w obu przypadkach dostaniemy te same kości pamięci, to inny będzie też sam kontroler, a wydajność wersji PRO będzie 2x wyższa niż wersji bazowej. Co ciekawe mimo tak wielu różnic cena będzie bardzo podobna i za 250GB dysk SSD 980 zapłacimy €70, a za dużo szybszą wersję PRO o tej samej pojemności raptem €75.



Wspomniana różnica będzie oczywiście rosnąć wraz ze zwiększaniem się pojemności, ale i tak tragedii nie będzie i za 1TB wersję bazową zapłacimy około €150, a za odmianę PRO €189.



Specyfikację obu modeli znajdziecie poniżej:







