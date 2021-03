Poniedziałek 8 marca 2021 Nieoficjalna specyfikacja nowych procesorów z rodziny Tiger Lake-H

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:45 Użytkownik Twittera o pseudonimie @momomo_us podzielił się z nami specyfikacją techniczną laptopa wyposażonego w nowy, jeszcze nie wydany procesor Intela z rodziny Tiger Lake-H. Jest to wersja przeznaczona dla klientów biznesowych, o czym świadczy zastosowany system operacyjny (Windows 10 IoT Enterprise), więc jego pozostałe komponenty są dla nas mniej interesujące niż sam procesor właśnie. A mówiąc dokładniej trzy procesory, bo klient może wybrać sobie pomiędzy 6-rdzeniowym Core i5-11400H, lub 8-rdzeniowymi i7-11800H oraz i9-11900H. Najbardziej zaskakujące są tu zegary bazowe, które są relatywnie niskie i wynoszą odpowiednio 2,2GHz, 1,9GHz i 2,1GHz.



Co prawda dzięki TURBO wszystkie procesory mogą chwilowo wchodzić grubo powyżej 4GHz, ale to nie zmienia faktu, że bardzo restrykcyjnie ustawiony budżet energetyczny nie pozwala długo utrzymywać wysokiego taktowania. Powody mogą być w zasadzie dwa – duży pobór mocy przy wysokim taktowaniu lub duża emisja ciepła – najczęściej oba na raz. Nie od dziś wiadomo przecież, że nowoczesne litografie najlepiej sprawdzają się w przypadku procesorów pracujących w okolicach 3-3,5GHz. Jest to zresztą jeden z powodów, dla których w desktopach Intel tak kurczowo trzyma się procesu 14nm.



Układy z rodziny Tiger Lake-H są wytwarzane w litografii 10nm SuperFIN i składają się z dwóch głównych elementów: IGP na bazie architektury Gen 12, oraz zupełnie nowych rdzeni na bazie mikroarchitektury Willow Cove, która charakteryzuje się zwiększonym IPC, 80KB pamięci L1 (32KB dla instrukcji / 48KB na dane) i 1,25MB L2 na rdzeń, a także współdzieloną pamięcią L3, której w wersjach 4-rdzeniowych mamy maksymalnie 12MB.



Każdy z rdzeni może na raz obsłużyć dwa wątki, co w przypadku 8-rdzeniowych CPU da nam 16-wątków, a sam procesor oferuje wsparcie dla interfejsów PCI-Express 4.0 (do 20 linii), Thunderbolt 4 oraz WiFi 6. Premiera modeli 6-rdzeniowych i 8-rdzeniowych planowana jest w drugim kwartale bieżącego roku.







