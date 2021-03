Poniedziałek 8 marca 2021 AMD też pracuje nad kartami dla kopaczy kryptowalut

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:30 Rynek kryptowalut jest niezwykle lukratywny nie tylko dla osób trudniących się tym procederem, ale i dla producentów sprzętu, którzy od jakiegoś czasu stoją w rozkroku, szukając pomysłu jak pogodzić potrzeby standardowych klientów z kopaczami. Nvidia wpadła niedawno na pomysł by podzielić swoją linię kart graficznych na dwie serie: standardowe akceleratory GeForce, które nie pozwalają na kopanie kryptowalut (ograniczenie w BIOSie), oraz CMP HX, które zostały stworzone jedynie w tym jednym celu. Pomysł ten spodobał się również firmie AMD, która też pracuje nad własnymi modelami na bazie Navi 12 (architektura RDNA) przeznaczonymi dla kopaczy.



Takie karty będą najprawdopodobniej pozbawione wszelkich złącz, a także modułu VCN (Video Core Next), odpowiedzialnego za kodowanie/dekodowanie materiału wideo. Ich istnienie potwierdzają sterowniki w wersji 5.12 dla systemu Linux.



Otwarte pozostaje pytanie co do ich skuteczności. Taki Radeon RX 5700 XT z TDP 91W ma wydajność w kopaniu Ethernum na poziomie około 54 MH/s, podczas gdy najmocniejszy CMP 90Hx będzie mógł pochwalić się aż 86MH/s.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.