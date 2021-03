Odkurzacz pionowy - ranking poszukiwanych funkcji

Odkurzacz pionowy 2w1, a może ten z funkcją sprzątania na mokro? To tylko dwie z wielu funkcji i cech, które kryją w sobie nowoczesne odkurzacze bezprzewodowe. Opinie internautów zawierają całe listy zalet takich urządzeń. Jak wybrać więc najlepszy odkurzacz pionowy? Ranking możliwych funkcji z pewnością ułatwi podjęcie decyzji.



Dziesięć, piętnaście lat temu nikt się nie spodziewał, że na rynku odkurzaczy domowych dokona się prawdziwa rewolucja. Tymczasem niespodziewanie pojawiły się odkurzacze pionowe. Opinie użytkowników od początku były pozytywne w przeważającej większości. Urządzenia chwalone są do dziś za ich ergonomiczną konstrukcję, która umożliwia sprzątanie w pozycji wyprostowanej, co zapobiega bólom kręgosłupa i sporemu zmęczeniu po wykonaniu pracy. Użytkownicy cenią sobie też wielofunkcyjność odkurzaczy pionowych oraz ich kompaktowe wymiary, co znacznie optymalizuje sposób przechowywania. Najbardziej jednak urzekają ich możliwości, które w znaczący sposób ułatwiają codzienne sprzątanie. Odkurzanie na mokro Potencjalni klienci oczekują różnych funkcji, w które powinien być wyposażony odkurzacz pionowy. Ranking wskazuje, że jedną z najbardziej poszukiwanych możliwości tych urządzeń jest sprzątanie na mokro. Wynika to pewnie z faktu, że w wielu mieszkaniach na podłogach montuje się panele i płytki ceramiczne, a dywany leżą najczęściej tylko przy zestawach wypoczynkowych. Odkurzacz z funkcją sprzątania na mokro wyposażony jest w dwa zbiorniki. Pierwszy przeznaczony jest na czystą, a drugi na brudną wodę, którą urządzenie zasysa z powrotem po umyciu podłogi. Urządzenie pozwala na wymycie sporych powierzchni podłóg w naprawdę krótkim czasie i bez większego wysiłku. Praca bezprzewodowa Odkurzacz pionowy bezprzewodowy jest prawdziwym przebojem na rynku. Urządzenie wyposażone jest w akumulator, a energia zgromadzona w nim pozwala na pracę urządzenia od 20 do nawet 80 minut, w zależności od modelu. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania kabla zasilającego. Nie trzeba przełączać go z gniazdka do gniazdka, by móc odkurzyć wszystkie zakamarki mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, by przed sprzątaniem porządnie naładować akumulator. Inaczej odkurzacz pionowy bezprzewodowy przestanie działać i grozi nam sprzątanie „na raty”. Możliwość odłączania odkurzacza ręcznego Odkurzacz pionowy 2w1 to bardzo poszukiwany model. Takie urządzenie w kilka chwil może przeistoczyć się z odkurzacza podłogowego w miniodkurzacz ręczny. W końcu sprzątanie domu to nie tylko dbałość o czystość podłóg. Trzeba przecież odkurzać meble, karnisze i żyrandole. W każdym mieszkaniu i domu jest sporo zakamarków, do których można dotrzeć, mając tylko niewielkie urządzenie odkurzające. Mało tego, dziś niemal każdy dorosły człowiek ma samochód, a wraz z nim wieczny problem utrzymywania w czystości kabiny pasażerskiej. Odkurzacz pionowy 2w1, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, likwiduje ten problem. Miniodkurzacz to urządzenie, które daje możliwość posprzątania samochodu dosłownie w kilka minut.