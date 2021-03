Wtorek 9 marca 2021 Szef Rockstar/2K uważa, że gracze są gotowi na podwyżki cen gier

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:01 Podczas konferencji organizowanej przez Morgan Stanley Technology i Media & Telecom aktualny CEO Rockstar/2K - Strauss Zelnick stwierdził, że gry muszą być droższe by utrzymać wysoką jakość jakiej oczekują gracze. Jego zdaniem cena $70 za grę jest jak najbardziej zasadna, tym bardziej, że w przeciągu ostatnich lat obowiązywały ceny oscylujące w okolicach $60 a przecież w tym samym okresie koszty życia podskoczyły przecież w górę. Tworzenie nowych gier jest coraz droższe, a wg. Pana Zelnika gracze dorośli już do podwyżek i mimo wszystko są na nie gotowi, choć na pewno szczęśliwi z ich powodu nie są. Oczywiście szef Rockstar/2K nie widzi też nic złego w dodatkowym drenowaniu portali graczy dodatkowymi DLC, bo to już przecież norma w branży.



Jak pewnie się domyślacie pan Zelnick wywołał tym samym spore poruszenie wśród osób śledzących jego wypowiedzi. Zwłaszcza, że ta konkretna padła w kontekście cen serii NBA 2K, która jest wydawana cyklicznie, a kolejne jej odsłony mocno korzystają z dorobku poprzedniczek. Strauss Zelnick poruszył więc jedną z najdelikatniejszych strun i to musiało się spotkać z oburzeniem. Zwłaszcza, że kwestia coraz wyższych cen gier, które wraz z nastaniem nowej generacji konsol mają docelowo kosztować około $70 zamiast $60 wcale nie stała się mniej drażliwa na przestrzeni ostatnich miesięcy.



Niestety wygląda na to, że trzeba się z faktem podwyżek pogodzić i jeśli nie chcemy płacić więcej, to najlepiej odsunąć zakup takiego tytułu w czasie. Spadek zainteresowania prędzej czy później wymusi na studiach korektę ceny, a ostatecznie to my jako konsumenci mamy ostatnie słowo.



