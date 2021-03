Wtorek 9 marca 2021 14-ta generacja procesorów Intela będzie się nazywać Lunar Lake

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:42 (1) Sterowniki e1000e dla modułów Ethernet Intela, dedykowanych systemom z rodziny Linux, doczekały się aktualizacji wprowadzającej wsparcie dla nowych procesorów tego producenta. Tym razem mowa o rodzinie desktopowych układów o kodowej nazwie Lunar Lake, która zastąpi w 2023 roku serię Meteor Lake. 14-ta generacja procesorów Intela będzie prawdopodobnie korzystać z IGP Gen 13 oraz zupełnie nowych rdzeni x86 wytwarzanych w litografii 7nm lub niższej. Mówi się też, że procesory te mogą być kompatybilne z podstawką LGA1700, która ma być wykorzystywana w co najmniej trzech rodzinach procesorów, ale na ten moment jest to jedynie wróżenie z przysłowiowych fusów.











Intel powinien odejść od nazewnictwa Core (autor: ekspert_IT | data: 9/03/21 | godz.: 06:47 )

Tak jak przeniósł Pentium do low endu. Core nie kojarzy się już z topową wydajnością bo tę przejęły Threadrippery i Ryzeny 7. Trzeba nowego produktu przynajmniej w usprawnionych 10nm np. pod nazwą Newtech, aby ludzie wiedzieli że to coś nowego a nie kolejne 14nm +++++++++++++++.



