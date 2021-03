Wtorek 9 marca 2021 AMD chwali się kontraktem na kolejny superkomputer

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:59 (2) Jak informuje w swojej notce prasowej AMD w Szwecji powstaje nowy superkomputer o nazwie „Dardel” - przyjęto ja w hołdzie dla dwóch szwedzkich artystów: Thora i Nilsa Dardel. Zostanie on umieszczony w Sztokholmskim Centrum Wydajnej Komputeryzacji (PDC), a jego moc zostanie spożytkowana na badania nad tzw. wielkimi wyzwaniami. Jego głównym zadaniem ma być pomoc pracownikom naukowym Szwedzkiej Narodowej Infrastruktury Komputerowej (SNIC) w pracach nad zmianami klimatu, przyszłością energetyki, oraz kwestiami urbanizacji i jakości życia w warunkach zmian struktury populacji. Całość bazuje oczywiście na rozwiązaniach firmy AMD – zarówno na procesorach Epyc jak i Radeonach z rodziny Instinct.



System powstaje na zamówienie Królewskiego Instytutu Technologii w Szwecji (KTH) we współpracy z firmami HPE i AMD. 13,5 PFLOPS mocy obliczeniowej będzie zapewnione przez procesory AMD EPYC oraz akceleratory AMD Instinct, które zostaną wdrożone w dwóch fazach. W pierwszej fazie uruchomiona zostanie partycja procesorowa, której 65 000 rdzeni zostanie oddane do użytku już w czerwcu tego roku. Z kolei partycja z akceleratorami zostanie udostępniona w styczniu przyszłego roku. „Dardel” będzie realizował w szczególności obliczenia z dziedziny obliczeniowej dynamiki płynów, biofizyki oraz chemii kwantowej.





Prof. Hans Karlsson, dyrektor SNIC powiedział: „Ostatnio zauważyliśmy znaczny wzrost sytuacji, w których naukowcy potrzebują użyć akceleratorów (głównie w formie GPU). Wkrótce będziemy mogli sprostać temu zapotrzebowaniu, jak tylko wdrożymy partycję akceleratorów w superkomputerze Dardel. Superkomputer ten znacząco zwiększy szwedzkie możliwości badań, które wymagają dostępu do dużej skali zasobów obliczeniowych.”



Peter Ungaro, starszy wiceprezes i główny menedżer w HPE powiedział: „Technologie HPC są szeroko używane w badaniach nad rozwiązaniami, które stają się częścią produktów i usług, jakich używamy na co dzień. Od dekad ośrodek PDC i Instytut KTH dawały społeczności badaczy moc potrzebną do nowych odkryć. Czujemy się zaszczyceni, że Instytut KTH wybrał nas, aby dostarczyć najnowszy superkomputer HPE Cray EX z następnej generacji technologiami AMD, aby zapewnić jeszcze wyższy poziom wydajności, który rozwinie potencjał szwedzkich badań oraz zwiększy innowacyjność szwedzkich firm.”



Roger Benson, starszy dyrektor ds. biznesowych rozwiązań w rejonie EMEA w AMD powiedział: „Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z HPE i KTH przy okazji tego zaawansowanego superkomputera. Połączenie przełomowych procesorów AMD EPYC i akceleratorów AMD Instinct umożliwi naukowcom i instytucjom badawczym skorzystanie na mocy obliczeniowej, jaka jest dziś potrzebna do zaawansowanych badań naukowych.”



KTH, czyli Królewski Instytut Technologii w Sztokholmie został założony w 1827 roku i jest obecnie jednym z wiodących ośrodków uniwersyteckich w dziedzinie techniki i inżynierii. To największa instytucja naukowa i akademicka w Szwecji i jednocześnie jeden z wiodących ośrodków zaangażowanych w największe problemy współczesnego świata.







