Co potrafią gogle Oculus Quest 2? Funkcje, zastosowanie, cena

Gogle VR, czyli Virtual Reality – wirtualnej rzeczywistości to jeden z tych gadżetów, z którym gra w gry komputerowe nabiera całkowicie nowego znaczenia. Gogle wyposażone są w ekrany, które umieszczone są bezpośrednio na linii oczu. Gdy są założone, dają efekt przeniesienia się do innego świata. Dodatkowo gogle VR współpracują z kontrolerami ręcznymi, dlatego zamiast myszki czy klawiatury steruje się ruchami rąk. W efekcie gra staje się jeszcze bardziej realistyczna i gwarantuje emocje dla każdego!

Oculus Quest 2 – nowa generacja gogli VR

Jeżeli chcesz wypróbować gry w wirtualnej rzeczywistości, wybierz sprawdzony sprzęt. Gogle Oculus Quest 2 są łatwe w konfiguracji, komfortowe i wyposażone w szybki procesor, dzięki czemu zapewniają świetną jakość grafiki, aby płynnie pokazywać nawet bardzo dynamiczne sceny. Wyświetlacze zapewniają aż 1832 x 1920 pikseli na każde oko. Tak precyzyjny obraz powoduje, że na pewno zauważysz każdy, nawet najmniejszy szczegół podczas gry albo oglądania filmów VR. Wbudowane w okulary głośniki transmitują dźwięk w wysokiej jakości, dzięki czemu zapewniają jeszcze lepsze doznania podczas gry. Specjalna technologia dźwięku przestrzennego powoduje, że dorównuje on kinowemu udźwiękowieniu. Do gogli Oculus Quest 2 dołączono ulepszone kontrolery Oculus Touch, które bardzo precyzyjnie śledzą nawet najmniejsze ruchy dłoni. Dzięki nim można skutecznie zapanować nad każdą sytuacją w grze. Korzystanie z gogli Oculus Quest 2 jest bardzo proste. Konfiguracja jest intuicyjna, dlatego nawet te osoby, które używają sprzętu po raz pierwszy, nie mają z nim żadnych problemów.

Zestaw akcesoriów Oculus Quest 2 Wraz z goglami Oculus Quest 2 znajduje się szeroka gama akcesoriów jak 2 kontrolery dotykowe o udoskonalonej konstrukcji, wkładka dystansująca, a także kabel do ładowania, zasilacz oraz baterie. Wszystko zostało zapakowane w ozdobne opakowanie ułatwiające przechowywanie.

Oculus Quest 2 – cena Za gogle Oculus Quest 2 wraz z wszystkimi akcesoriami wchodzącymi w zestaw trzeba zapłacić około 1900-2000 złotych. Gdy szukasz nowego sposobu na dobrą zabawę podczas grania w gry komputerowe albo oglądania filmów, postaw na Oculus Quest 2. To nowoczesny sprzęt, razem z którym możesz poznać znaczenie rozrywki na całkowicie nowym poziomie, którego nigdy nie doświadczyłeś! Artykuł powstał przy współpracy z ZENonVR



