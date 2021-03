Co warto wiedzieć na temat Bitcoina?

Bitcoin to jedna z najbardziej tajemniczych walut na świecie. Twór ten - choć w pełni wirtualny - doczekał się znacznie większej popularności, niż np. tradycyjne narzędzia inwestycyjne. Na czym polega jego wyjątkowość i dlaczego cieszy się on tak dużą popularnością? Poniższy artykuł będzie swoistą odpowiedzią na te pytania.









Dlaczego Bitcoin?

O Bitcoinie mówi się zwłaszcza wtedy, gdy jego kurs gwałtownie rośnie lub spada. Poza tym ma on zarówno wielu krytyków jak i entuzjastów. Ci pierwsi uważają - zresztą nie bez podstaw - że jest to pieniądz bez pokrycia. Z kolejni ci drudzy dostrzegają jego olbrzymi potencjał inwestycyjny. Jeszcze kilka lat temu, gdy kursy kryptowalut stały na podobnym (czytaj: niskim) poziomie, Bitcoin wyróżniał się olbrzymią stopą wzrostu, wielokrotnie przekraczającą to, na co mogli liczyć "klasyczni" inwestorzy. Zresztą nietrudno dostrzec, że walutę tą posiada coraz więcej osób. A jeśli dobrze się poszuka, można (również w "polskim" Internecie) znaleźć serwisy, które traktują ją jako zwykły środek płatniczy.

Czym on właściwie jest?

Bitcoin to kryptowaluta, która stworzona została przez niejakiego Satoshi Nakamoto. Jeszcze do niedawna uważano, że jest to konkretna osoba fizyczna. Dziś coraz częściej sądzi się, że za tą tajemniczą nazwą kryje się jeszcze bardziej tajemnicza organizacja, która składa się z całkowicie anonimowych osób. Co ciekawe - waluta ta miała swój początek stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku. Opiera ona zasadę swego istnienia na zaawansowanej kryptografii, a także sieci peer-to-peer. Mówiąc prościej - posiadacze Bitcoinów współtworzą sieć, w ramach której wszystkie transakcje realizowane są w sposób całkowicie anonimowy. I właśnie dlatego - zdaniem entuzjastów - waluta ta ma przewagę nad tradycyjnym pieniądzem.

Jak wyprodukować Bitcoina?

Wydobywanie Bitcoinów jest (przynajmniej w teorii) bardzo proste. Wystarczy posiadać komputer, którego zadaniem będzie dokonywanie określonych obliczeń. W praktyce są to bardzo złożone operacje matematyczne, których rozwiązanie wymaga zaangażowania całych farm potężnych komputerów - górników. Oznacza to, że jego wydobycie przez zwykłą osobę prywatną, jest praktycznie niemożliwe. Warto też zaznaczyć, że wykopywanie pojedynczych monet nie jest procesem jednorodnym, lecz jest uzależnione od liczby osób zainteresowanych "górnictwem". Im jest ich więcej, tym trudniej wykopać pojedynczego Bitcoina. Gra jest warta świeczki, gdyż na chwilę obecną jest on wart nieco ponad... 183 tysiące złotych.

Zalety wirtualnej waluty

Waluta BTC posiada - w porównaniu do tradycyjnego pieniądza - wiele istotnych zalet. Pierwszą z nich jest łatwość i szybkość transakcji. Wystarczy zaledwie kilka chwil (maksymalnie 10 minut) by kryptowaluty zostały przelane pomiędzy użytkownikami mieszkającymi tysiące kilometrów od siebie. Poza tym jest to niezwykle bezpieczna metoda transferu środków, która (w przeciwieństwie do bankowości tradycyjnej) wykorzystuje zaawansowane klucze kryptograficzne. Nie bez znaczenia jest też opisywana wcześniej dyskrecja i anonimowość o których posiadacze rachunków bankowych mogą tylko pomarzyć... Kolejną, bardzo ważną zaletą BTC jest mechanizm chroniący ów pieniądz przed inflacją. Przyjmuje się, że maksymalna liczba dostępnych monet nie przekroczy 21 milionów. Biorąc pod uwagę, że obecnie jest w obiegu mniej więcej połowa tej kwoty, proces wykopywania Bitcoinów będzie jeszcze trwać przez co najmniej kilka lat.

Wady wirtualnej waluty

Bitcoin nie jest oczywiście walutą bez wad. W przeciwieństwie do klasycznych środków płatniczych, nie ma on pokrycia w towarach, usługach, ani innych aktywach. Poza tym przez wiele państw nie jest on honorowany, a co za tym idzie - jego posiadacze nie mogą tam realizować legalnych transakcji z jego udziałem. Nie można też zapominać o braku stabilności kursowej waluty. Jej wartość uzależniona jest praktycznie wyłącznie od popytu, co oznacza, ryzyko inwestycyjne jest tu bardzo duże. Wystarczy bowiem tylko jeden sygnał makroekonomiczny, by wartość BTC spadła mniej więcej o połowę. Poza tym Bitcoin ma bardzo złą prasę wśród czołowych ekonomistów. Wielu uważa, że jest to po prostu kolejna bańka spekulacyjna, która kiedyś musi pęknąć. Jak jest naprawdę? O tym będzie można się już przekonać za kilka najbliższych lat.

Kilka słów podsumowania

Bitcoin to waluta niepewna, która jednak - ze względu na wysoką stopę zwrotu - była przez wiele lat traktowana jako bezpieczny środek inwestycyjny. Niestety ostatnie lata potwierdzają, że kryptowaluty to "środek płatniczy" o dość niepewnej przyszłości. Lata pokażą, czy warto w niego inwestować. Aktualne kursy kryptowalut wraz z informacjami można sprawdzić na: https://jakikurs.pl/kryptowaluty/



Źródło zdjęcia: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license