Wtorek 9 marca 2021 CS:GO był dziś przez chwilę niedostępny na Steamie

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 18:14 Dziś mieliśmy przez chwilę do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, w postaci braku dostępu do Counter-Strike Global Offensive za pośrednictwem platformy Steam. Było to tym śmieszniejsze, że jej właścicielem jest firma Valve – deweloper popularnego CS:GO. Początkowo wszystko wskazywało na to, że ktoś przez przypadek usunął wspomniany tytuł z oferty, a wraz z nim całą powiązaną z nim zawartość. Po kilku godzinach Valve przywrócił jednak grę na Steama informując, że chwilowy jej brak był związany z błędem kodu odpowiedzialnego za wyświetlanie rekordów z bazy danych. Na szczęście ta krótka awaria nie wpłynęła na dostępność gry, w którą w chwili jej trwania grało około 550tyś. osób.



Błąd uniemożliwiał jedynie pobranie plików instalacyjnych przez nowych graczy, więc dotknął relatywnie wąską grupę osób



CS:GO isn't just the only app that disappeared from the Steam Store. Something went wrong on Valve's end there, when they disappeared a few appids showed up in a store api (0, 160, 202) that shouldn't have.



List of affected apps: https://t.co/4nDGgWEtnH — Pavel Djundik (@thexpaw) March 9, 2021







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.