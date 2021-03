Środa 10 marca 2021 Microsoft oficjalnie stał się właścicielem Zenimaxa

Autor: Wedelek | 05:01 Stało się. Microsoft oficjalnie stał się nowym właścicielem Zenimaxa, którego majątek będzie teraz nadzorowany przez spółkę zależną Vault. Przedmiotem wartej 7,5-miliarda dolarów umowy są zarówno studia deweloperskie wraz z ich pracownikami, jak i marki przez nie posiadane. Wśród nich najważniejsze to Bethesda, Id Software, Arkane i Mashine Games odpowiedzialne za takie tytuły jak Fallout, TES, The Evil Within, Prey czy Doom. Z krótkiej informacji dowiadujemy się, że zarówno SEC jak i Komisja Europejska nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń ani nie nałożyły żadnych ograniczeń na podpisaną umowę, a to oznacza, że Microsoft ma pełną swobodę w dysponowaniu nabytym majątkiem.



Może na przykład ograniczyć ich dostęp dla innych platform, takich jak Play Station. Przynajmniej teoretycznie. W praktyce raczej do tego nie dojdzie, bo przecież Microsoftowi bardziej opłaca się sprzedawać w pełnej cenie nowe gry na możliwie dużej ilości platform, a przy okazji oferować je w GamePassie. W ten sposób można upiec dwie pieczenie na jednym rożnie. Nie dość, że gigant zarobi w ten sposób na klientach konkurencji, którzy zapłacą za ich nowe gry pełną ceną, to jeszcze rozreklamuje tym samym usługę Game Pass jako dużo tańszą alternatywę dla standardowej metody dystrybucji.



Pełną listę studiów posiadanych przez Microsoft znajdziecie TUTAJ.



Xbox and @Bethesda have worked together for years. We share similar passions and beliefs. Proud to welcome them to Team @Xbox. Excited how we’ll advance gaming together for players everywhere https://t.co/0BcLULyFYF pic.twitter.com/2aectsejsk — Phil Spencer (@XboxP3) September 21, 2020



