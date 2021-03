Środa 10 marca 2021 Apple nie będzie już dłużej produkować iMaców Pro z Xeonami

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Apple Podjęło decyzję o rezygnacji z produkcji iMaców Pro wyposażonych w procesory Intela i zastąpienie ich w niedalekiej przyszłości nowymi modelami, bazującymi na własnych rozwiązaniach. Urządzenia z procesorami niebieskich będą oczywiście nadal sprzedawane aż do wyczerpania zapasów magazynowych, ale na kolejne dostawy nie ma już co liczyć. W tej chwili za podstawową wersję tego komputera trzeba zapłacić nieco poniżej 5000 dolarów, a najdroższym komponentem urządzenia jest właśnie procesor z rodziny Intel Xeon. Ten mimo dużej mocy nie odstaje na tyle od układów Apple na bazie ARM by producentowi opłacało się dalej korzystać z usług Intela. Stąd taka, a nie inna decyzja.



Zresztą jeszcze w tym roku mamy od Apple dostać mocniejszy procesor M1X z większą ilością rdzeni, a w przyszłym roku swój debiut ma mieć wersja M2 z jeszcze wydajniejszymi rdzeniami od Apple.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.