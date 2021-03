Środa 10 marca 2021 Samsung zapowiada wdrożenie w przyszłym roku nowych tranzystorów MBCFET

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:30 Podczas tegorocznej konferencji IEEE International Solid-State Circuits wiseszef Samsunga - Taejoong Song, zaprezentował publiczności nowy koncept tego producenta na budowę tranzystorów. Zmodernizowaną strukturę nazwano roboczo SN FET (Stacked nanosheet FET) i zapowiedziano, że po raz pierwszy zostanie ona wykorzystana w litografii 3nm, gdzie będzie znana pod nazwą MBCFET (multibridge channel MOSFET). Tranzystory nowego typu zamiast pojedynczego kanału otoczonego z trzech stron bramką metalową mają ich kilka, ułożonych jeden na drugim. Każdy kanał składa się z tworzywa przewodzącego energię elektryczną otoczonego przez dielektryka, który separuje go od bramki.



Samsung twierdzi, że dzięki zastosowaniu kilku niezależnych kanałów znacząco wzrośnie nie tylko wydajność w przenoszeniu sygnałów, ale i efektywność. Ponoć ma się to szczególnie dobrze sprawdzać w przypadku pamięci SRAM, gdzie do przełączenia stanu wystarczy znacznie niższe napięcie niż stosowane do tej pory (w tranzystorach Fin FET).



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tranzystory typu MBCFET po raz pierwszy zobaczymy w akcji już w przyszłym roku, wraz ze startem masowej produkcji chipów w litografii 3nm.







