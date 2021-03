Środa 10 marca 2021 Nowe Xeony z rdzeniami Ice Lake-SP pojawiły się w bazie danych SiSoft Sandra

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:45 Do bazy danych oprogramowania SiSoft Sandra trafiły wyniki dwóch nowych Xeonów Platinum, zbudowanych na bazie rdzeni x86 Ice Lake-SP, wytwarzanych w litografii 10nm. Oba modele mają identyczną specyfikację techniczną i wydajność, ale są dedykowane innym zastosowaniom. Wersja 8352Y będzie montowana na płytach z miejscem dla jednego lub dwóch procesorów, a wariant 8352S będzie podstawą konfiguracji składających się z maksymalnie czterech CPU. Oba oferują 32-rdzenie/64-wątki taktowane zegarem 2,2GHz/3,4GHz, 8-kanałowy kontroler pamięci RAM typu DDR4-3200MHz i PCI-E Gen4, 48MB pamięci podręcznej L3 oraz 40MB L2. Współczynnik TDP obu procesorów wynosi 205W.



Intel chwali się, że jego procesory są dużo szybsze od układów AMD i jest to po części prawda, ale tylko w tych zastosowaniach, gdzie wykorzystywane są instrukcje AVX-512. W pozostałych zadaniach jest dokładnie na odwrót i w praktyce potrzeba aż dwóch Xeonów by pokonać Epyci od AMD, które w tym samym przedziale cenowym oferują dużo więcej rdzeni.



Co gorsza (dla Intela) niebawem do sprzedaży trafi nowa generacja serwerowych układów od AMD, która wykorzysta znacznie mocniejsze rdzenie x86 Zen 3.







