Środa 10 marca 2021 Potężny pożar w serwerowni OVH

Autor: Wedelek | 17:15 Europejski gigant na rynku hostingowym – firma OVH mierzy się ze skutkami olbrzymiej awarii do której doszło w wyniku pożaru jaki wybuchł w jednej z serwerowni zlokalizowanych w Strasburgu. W jej wyniku kompletnemu zniszczeniu uległ blok SBG2 wraz z zawartym w nim sprzętem, oraz co najmniej 30% bloku SGB1. W wyniku akcji gaśniczej odłączone zostały też dwa pozostałe bloki, które w tej chwili nie pracują. Niestety dane zgromadzone na dyskach spalonych serwerów nie będą mogły zostać w żaden sposób odzyskane, co z kolei rodzi ogromne problemy dla klientów OVH. Ci będą musieli wdrożyć zabezpieczenia przewidziane na wypadek katastrof i zapewne pogodzić się ze stratą części danych.



Jak można się domyślić pożar w serwerowni OVH miał bezpośredni wpływ na działanie wielu firm obsługujących również polskich klientów. I to nawet tych, którzy nie trzymali danych u OVH, a na przykład korzystali z narzędzi Baselinkera, który niestety utracił w ten sposób część danych. W całym tym nieszczęściu jest jednak również pozytywna wiadomość. Otóż w wyniku incydentu nie ucierpiał żaden pracownik OVH. Dobre i to.







