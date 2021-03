Środa 10 marca 2021 Wyciekła specyfikacja techniczna wszystkich Rocket Lakeów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:16 (2) Jeden z użytkowników Twittera podzielił się ze światem slajdami pochodzącymi od samego Intela i dotyczącymi procesorów z rodziny Rocket Lake-S dla komputerów desktop. Zdradzają nam one jak duży wzrost przyniesie architektura Cypress Cove w grach i jak nowe CPU niebieskich wypadają na tle Ryzenów od AMD. Według samego producenta możemy liczyć na wzrost pomiędzy 8% a 14% względem poprzedniej generacji i od 2% do 8% wyższą wydajność niż u konkurencji. Nie da się ukryć, że to sporo, zwłaszcza, że Intel wciąż trzyma się dość archaicznej litografii 14nm+++. Przez to nowe procesory mogą mieć maksymalnie 8 rdzeni i 16 wątków, ale za to mogą pracować z zegarem powyżej 5GHz. Coś za coś.



Cypress Cove to zmodyfikowana wersja znanych z Ice Lake rdzeni Sunny Cove przeniesiona do starszej litografii i nieco poprawiona pod kątem wysokiego IPC. Układy wytwarzane z ich wykorzystaniem mają po 80KB pamięci L1 (32KB na instrukcje i 48KB na dane) i 512KB pamięci L2 na rdzeń, oraz do 16MB pamięci współdzielonej pamięci L3, a także IGP zbudowany z wykorzystaniem architektury Gen 12.



Do sprzedaży trafią w sumie trzy serie zakończone literami K, KF i F. Wersje K będą mieć odblokowany mnożnik, a te z F będą mieć sprzętowo odłączony IGP. Chipy KF będą z kolei łączyć obie te cechy. Jeden z udostępnionych slajdów niesie ze sobą informację odnośnie specyfikacji poszczególnych modeli. Prezentuje się ona następująco:







Kliknij aby powiększyć





K O M E N T A R Z E

Pierwsza recenzja, i wypadają słabo, a w grach nawet gorzej od poprzedniednikow (autor: Shark20 | data: 10/03/21 | godz.: 17:53 )

https://www.anandtech.com/...-off-with-rocket-lake



A Chińczycy już od jakiegoś czasu się cieszą ze zgrabnych laptopów z Zen 3. (autor: Mario1978 | data: 10/03/21 | godz.: 17:55 )

Jakikolwiek model oparty na procesorze Intela może co najwyżej czyścić karoserię tego cuda od HP.

https://item.jd.com/...8079978.html#product-detail



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.